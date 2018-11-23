كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - عرض فيلم ليل خارجى اليوم بمهرجان القاهرة السينمائى

يعرض، مساء اليوم الجمعة، في السادسة مساء بدار الأوبرا المصرية، العرض الأول للفيلم المصري "ليل خارجي" المشارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٠ بحضور جميع صناعه.

الفيلم من إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، وأنتج بدعم من "كانون" بالشرق الأوسط - ونجوم إف إم، ويمثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، ويشارك بعدها في مهرجان مراكش، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد وبيعت كل تذاكر حفلاته. وبعده مهرجان ستوكهولم وقوبل بالحفاوة نفسها.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى، يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في أعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، وهو من تأليف شريف الألفى وإخراج أحمد عبد الله السيد.