كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - الغموض يسيطر على أفيش مسلسل "أبواب الشك"

نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، أفيش مسلسله الجديد "أبواب الشك"، والذي سيطر عليه الغموض فجاءت صور الفنانين بجوار بعضها البعض وامتلأ السواد الصور ليتناسب مع أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار الأكشن والغموض.

ونوه خالد سليم بأن المسلسل سيعرض قريبا على قناة الحياة.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، ومع تصاعد الأحداث يُكتشف أن هناك "جريمة قتل" حدثت منذ 10 سنوات، ويعاد فتح أوراقها من جديد، وتنقلب الدنيا رأسا على عقب.

المسلسل من بطولة خالد سليم، ولقاء الخميسي، وأحمد صلاح حسني، وتامر شلتوت، ونبيل عيسى، وعائشة بن أحمد، وجيهان خليل، وعبد الرحمن أبوزهرة، وطارق صبري، وميار الغيطى، وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.