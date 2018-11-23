كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - جواهرجي يحبط محاولة سطو مسلح على متجره -فيديو

أحبط مالك متجر مجوهرات في تورونتو بكندا عملية سرقة مسلحة نفذها لص تحت تهديد مسدس تبين فيما بعد أنه غير حقيقي.

وظهر اللص وهو يشهر المسدس في وجه مالك المحل وفي يده الأخرى جاكوشا حطم به واجهة عرض حاول سرقة محتوياتها، إلا أن الأخير استطاع التصدي له وإسقاطه أرضا وتقييد حركته بمساعدة آخر.

وتمكن اللص من الفرار قبل وصول الشرطة، على الرغم من عدم توضيح مقطع الفيديو لذلك.