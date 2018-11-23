كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - فتاة تتناول آيس كريم عملاقا في قضمة واحدة -فيديو



نشر موقع "لايف ليك"، مقطع فيديو لفتاة آسيوية تتناول آيس كريم عملاقا في قضمة واحدة. أظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تستعرض مهاراتها في تناول الآيس كريم، حيث وضعته داخل فمها وتناولته في قضمة واحدة وسط دهشة الموجودين والمارة.

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