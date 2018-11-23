كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - شاهد - سوزان نجم الدين بالزي التونسي
انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من خوض جلسة تصوير جديدة، حيث طرح مقطع فيديو لها من جلسة التصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهرت سوزان وهى ترتدى الزى التونسى حيث تتواجد حاليا فى تونس فى إجازة قصيرة، والتقط صور الجلسة المصور سيدى بو سعيد.
من ناحية أخرى ظهرت سوزان نجم الدين فى الفيديو وهى تتنقل فى تونس وتتناول الفطائر.
وكانت سوزان نجم الدين حصلت على جائزة أفضل ممثلة وذلك ضمن الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وذلك عن دورها بفيلم روز.
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