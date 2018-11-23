كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - شاهد - غادة عبد الرازق تنشر صورة جديدة على انستجرام



ظهرت من جديد الفنانة غادة عبد الرازق من خلال صفحتها على انستجرام ونشرت صورة جديدة لها برفقة أحفادها ظهرت خلالها بإطلالة شبابية. يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق الفنية كان مسلسل "ضد مجهول" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة فيه: أحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وروجينا، ومحمد دسوقى، وهلا السعيد، وآخرين، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت.





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