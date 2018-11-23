كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - نهاية مروعة لشاب حاول استعراض مهاراته في حمل الأثقال



تعرض شاب نحيف لموقف مؤلم عندما حاول استعراض مهاراته في حملالأثقال الحديدية، داخل الجيم. أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب يحاول حمل الأثقال حيث ساعده صديقه، لكنه لم يتمكن من حملها وسقطت على صدره بقوة حيث هرع صديقه وحملها من فوقه وسط ضحكات الموجودين الساخرة.

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