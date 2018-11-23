كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 02:09 مساءً - مؤمن زكريا في السعودية بصحبة زوجته لاداء العمرة

حرص مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أداء مناسك العمرة خلال الساعات الماضية.

وحصل مؤمن زكريا لاعب الفريق على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة، خاصة بعد استبعاده مؤخرا من رحلة الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة الوصل الإماراتي التي أقيمت أمس الخميس في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الأهلي قد ودع كأس زايد للأندية الأبطال أمس الخميس بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق.