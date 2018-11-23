إطلالة جديدة لـ"هبة مجدي".. ومتابعون يشبهونها بـأصالة وفيروز

شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، إطلالتها الجديدة.

فنشرت هبة، صورتها بعدما قصت شعرها على طريقة "الكاريه" كمظهر جديد اتخذته، حيث حازت على تعليقات الكثيرين ممن أبدوا إعجابهم بهذه الصيحة المختلفة "قمر تجنني ما شاء الله"، "بموت فيكي".

بينما أتت بعض التعليقات التي شبهت صيحة "هبة" الجديدة بعدد من الفنانات، فمنهم من شبهها بالمطربة "فيروز"، وفي تعليق آخر "شكلك يجنن افتكرتك آصالة"، بينما ذكرت آخرى "كارفة على ريم البارودي أوي على فكرة".

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