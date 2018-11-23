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شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، إطلالتها الجديدة.
فنشرت هبة، صورتها بعدما قصت شعرها على طريقة "الكاريه" كمظهر جديد اتخذته، حيث حازت على تعليقات الكثيرين ممن أبدوا إعجابهم بهذه الصيحة المختلفة "قمر تجنني ما شاء الله"، "بموت فيكي".
بينما أتت بعض التعليقات التي شبهت صيحة "هبة" الجديدة بعدد من الفنانات، فمنهم من شبهها بالمطربة "فيروز"، وفي تعليق آخر "شكلك يجنن افتكرتك آصالة"، بينما ذكرت آخرى "كارفة على ريم البارودي أوي على فكرة".
شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة جديدة لـ"هبة مجدي".. ومتابعون يشبهونها بـأصالة وفيروز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .