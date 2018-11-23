توسطت لدى ترامب.. كيم كاردشيان تقضي عيد الشكر مع جدتها بعد خروجها من السجن

قررت النجمة كيم كاردشيان، قضاء عيد الشكر رفقة السجينة السابقة أليس ماري جونسون، التي كانت أنقذتها من السجن مدى الحياة، وتوسطت لها لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت جونسون قضت خلف القضبان 22 عاما؛ لإدانتها بتهمة الاتجار في المخدرات، وقُدر لها بفضل كاردشيان أن تستعيد حريتها بموجب عفو رئاسي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعربت كاردشيان عن سعادتها أن تكون مع ربيبتها في أول عيد شكر تقضيه خارج أسوار السجن. وقالت: "أنا ممتنة جدًا أن السيدة أليس جونسون تتمتع بعيد الشكر مع عائلتها العام الحالي.. شكرا للرب".

كانت كيم كاردشيان التي تحظى بشعبية منقطعة النظير التقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مايو الماضي، والتمست منه العفو عن ماري جونسون التي ناهز عمرها 62 عاما، وكان لها ما أردات.

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