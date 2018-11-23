تيفاني ترامب.. ابنة رئيس أمريكا من زوجته الثانية لا تحظى باهتمام والدها

تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا مابلز، التي انفصل عنها منذ سنوات عدة، لكن تقارير صحفية أمريكية نشرت ما يفيد بأنها لا تحظى الاهتمام نفسها أو الصرف عليها مثل أختها إيفانكا وأخواتها.

وعلى الرغم من أن تيفاني تعيش مع والدها في الولاية نفسها وتدرس القانون بجامعة جورج تاون في واشنطن، فإنها لا تظهر معه في الأضواء أو أي مناسبات رسمية مطلقا.

لا تنال تيفاني أي رعاية واهتمام مقارنة بأختها إيفانكا التي يدفع لها والدها أقساط الجامعة، واشترى لها شقة، وتسافر على متن طائرتها الخاصة، وعلى الرغم من ذلك فإن تيفاني قالت إنها لا تذكر والدها بأي سوء، ولم تعش الفتاة ابنة مارلا مابلز، أي حياة بزخ أو ترف، ويكتفي والدها الملياردير الشهير بالصرف على جامعتها.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تولت والدتها العيش معها وتربيتها منذ انفصلها عن ترامب، واختارت ولاية كاليفورنيا لتبعد ابنتها عن أي ضغوط اجتماعية قد تتعرض لها، وقالت تيفاني إن اختيار أمها كان صحيحا، في الوقت الذي نشأت فيه إيفانكا وأخواتها بمدينة نيويورك.

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