بالفيديو| زوجة أحمد الفيشاوي تتعرض لموقف محرج بسبب الفستان.. وزوجها يتدخل

تداول نشطاء موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لموقف محرج لندى الكاكل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي.

ويتضمن مقطع الفيديو، تعثر ندى بسبب طول فستانها، وكادت أن تقع أثناء التقاط المصورين الصحفيين صورا لها بصحبة زوجها بالمهرجان.

وساعد الفيشاوي زوجته، بالانحناء وإزاحة ذيل الفستان بعيدًا عن حذائها، للتمكن من السير بإرياحة على السجادة الحمراء، ليحتضنها بعدها ويقبلها.

يشار إلى أن الثنائي احتفلا مؤخرًا بزفافهما، بمدينة الجونة في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي.

ونشرت بوسي شلبي حينها عبر بموقع "إنستجرام"، صورة من الاحتفال على شاطئ البحر بصحبة "الفيشاوي" وزوجته وباسم سمرة، ظهر خلالها الثنائي وهما يرتديان ملابس كاجوال.

وكانت آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية فيلم "عيار ناري"، الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة، من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

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