مسنة أنفقت كل أموالها للزواج من حبيبها الشاب.. فاحتجزتها أسرته كرهينة

أقدمت مسنة اسكتلندية على بيع كل ما تمتلكه، لأجل الزواج من صديقها السريلانكي، صاحب الـ26 عامًا، حيث باعت منزلها في مدينة موسيلبورج البريطانية، لبناء منزل الزوجية مع صديقها.

واشترت المسنة ديانا دي زويسا، حافلة صغيرة لصديقها، لكن أحلامها لم تدم طويلًا، حيث قتلت العصابات المحلية صديقها بريانيان.

وظلت المسنة في مأساة، خاصة بعدما رفضت أسرة الزوج بيع المنزل الذي قامت بشرائه لزوجها، بل واحتجزتها كرهينة حتى تقدم راتبها التقاعدي لهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "Daily Record".

وقالت ديانا "لم أستطع البقاء هناك، أشعر بالغباء لأنني لم أستمع إلى عائلتي وأصدقائي الذين قالوا إن الأمر كله كان مقابل المال فقط، لقد ظننت أنه يحبني حقًا، لكن من الواضح أنه لم يكن كذلك".

وبحسب الصحيفة، تعرفت ديانا على صديقها الذي يدعى بريانيان قبل ست سنوات عندما قضت عطلتها الصيفية في سريلانكا، حيث كان يعمل الشاب في الفندق الذي مكثت به.

وبعد سبعة أشهر فقط تزوجا، وفي عام 2016، انتقلت ديانا للعيش إلى سريلانكا، حيث أنفقت 57 ألف جنيه استرليني على شراء منزل جديد، و31 ألف جنيه لشراء حافلة صغيرة ليتمكن زوجها من الذهاب إلى العمل على متنها.

لكن في 30 مايو من العام الماضي، قتل الشاب على أيدي أفراد عصابة محلية عندما علموا أنه يملك أموالا، ومنذ ذلك الحين، تحاول ديانا إيجاد محام لمساعدتها على بيع المنزل الذي اشترته لها ولزوجها.

وأضافت ديانا "أبقتني عائلة زوجي في الواقع تحت الإقامة الجبرية لمدة عامين، حتى لم أكن أتمكن من االخروج إلى أي مكان، حتى إلى الشاطئ، وقد تمكنت من الفرار بأعجوبة".

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