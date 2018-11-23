مي العيدان تكشفُ قيمة شبكة دانة الطويرش

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، قيمة شبكة مواطنتها، الفاشينيستا دانة الطويرش، والتي تضمّ مجموعة كبيرة من المجوهرات المرصّعة بالألماس، لافتةً، إلى أنّها تبلغ 250 ألف دينار.

ونشرتْ مي، عبر صفحتها في موقع إنستغرام، صورة للشّبكة، وعلقتْ عليها قائلة: "شبكة دانة طويرش من مجوهرات الفارس بقيمة ٢٥٠ ألف دينار تستاهل دندش والله تسوى ملايين".

وأعلنتْ الفاشينيستا الكويتية، دانة الطويرش زواجها، من خلال نشرها مقطع فيديو، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، أثناء قيام زوجها بوضع خاتم الزّواج في يدها.

واستعرضتْ الطويرش شبكتها بالكامل، والتي تضمّ مجموعة كبيرة من المجوهرات المرصّعة بالألماس، مُعلّقة: "صرت مدام باركولي.. ألف ألف مبروووك".