وفقًا لبرجه.. هل شريككِ مستعدٌّ للاستقرار؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عند الارتباط، تبدأ كلّ سيدة بالتفكير فيما إذا كان شريكها مستعدًا للاستقرار، وعلى الرّغم من وجود العديد من العلامات، والإشارات، التي حدّدها الأطبّاء النفسيّون، وفقًا لمجلة "يورتانغو"، يمكنكِ الاعتماد على الأبراج، للوصول للنتيجة بشكل أسرع:

برج الحمل

سيكون متقلّب المزاج معكِ، وسيقلّل من اهتمامه بملابسه، وهذا يعني أنّه مرتاح معكِ، ومستعدّ للاستقرار.

برج الثور

سيصبح أكثر تحمّلًا للمسؤولية، وخاصّة في أداء المهام المنزلية.

برج الجوزاء

يصبح رجل الجوزاء أكثر تعبيرًا عن مشاعره عندما يستعدّ للاستقرار.

برج السرطان

يعرض عليكِ المساعدة في كلّ شيء.

برج الأسد

لن ينتظر رجل الأسد أنْ تلاحظي علامات استعداده، بل سيخبركِ بنفسه.

برج العذراء

سيتحدّث رجل العذراء معكِ، عن خططه المستقبلية لكما.

برج الميزان

مع شعوره بالأمان، سيشارككِ كلّ أسراره.

برج العقرب

يشارككِ صاحب هذا البرج مشاعره أكثر من السّابق، ويصبح أكثر انفتاحًا.

برج القوس

يسعى لمعرفة كلّ كبيرة وصغيرة عنكِ.

برج الجدي

سيبدأ الحديث عن تكوين أسرة.

برج الدلو

يريد قضاء المزيد من الوقت معكِ.

برج الحوت

قوّة علاقتكما، ستعلمكِ متى يكون رجل الحوت مستعدًا للاستقرار.