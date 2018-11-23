غوينيث بالترو تُشارك مُعجبيها صورًا مِن زفافها عبر "إنستغرام"

تعيش النجمة العالمية غوينيث بالترو، بمجموعة من القواعد الانتقائية، ففي حين أننا نادرا ما نرى صورا لأطفالها، قررت الممثلة الأميركية مشاركة معجبيها صور حفلة زفافها على المنتج التلفزيوني براد فالتشوك عبر موقع "إنستغرام".

تزوّجت بالترو في أيلول /سبتمبر، وكان من المفاجئ أنها لم تنشر أي صور فوتوغرافية في ذلك الوقت، وفي حين أن المشاهير الآخرين، بما في ذلك مدون الأزياء شيارا فيراغني، يحولون حفلة زفافهم إلى عاصفة إعلامية من خلال إلقاء نظرة خاطفة على تجهيزات الفستان وأشرطة الفيديو البطيئة لهم وهم يسيرون في الممر، ظلت بالترو تخفي تلك الصور عن معجبيها على نحو

غير عادي فلم يكن هناك حتى صورة واحدة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها أي من أصدقائها وعائلتها البالغ عددهم 70 شخصا والذين انضموا إلى الاحتفال.

وقررت بشكل مفاجئ نشر صورة أولى لزفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي لفتت الأنظار إلى فستان زفافها وإطلالتها الساحرة.

جاء فستان زفاف النجمة من تصميم دار فالانتينو الإيطالية الشهيرة، وحصدت الصورة سلسلة طويلة من عبارات التهنئة لبالترو وزوجها براد فالتشوك، حيث تمنى لها مرتادو صفحتها السعادة الدائمة، وحصدت الصورة أكثر من 484 ألف إعجاب خلال 20 ساعة فقط.

ومنذ إطلاق موقع "فيسبوك" في عام 2004 أصبحت صور الزفاف نوعا من الصور التي تحمل خصوصية كبيرة، وتصل الدعوات الآن مصحوبة بتعليمات بشأن ما إذا كان مسموحا بالتقاط هذه الصور أم لا، وما إذا كان مسموحا بمشاركتها من قبل الأصدقاء أو العائلة.

مع بحث من Bridebook يبرز أن متوسط فستان الزفاف في المملكة المتحدة يكلف 1385 جنيها إسترلينيا، بغض النظر عن الأشهر العديدة التي تضيع في اختياره، يمكنك أن ترى سبب رغبة العديد من العرائس في التحكم في ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من المخاطرة بتركها بطريقة مرنة ونشر صور غير مرغوبة للعروس، لكنّ المعجبين ما زالوا في حَيرة بشأن السبب في عدم مشاركة بالترو التي تحظى بزفاف مثالي بداية من فستانها المذهل إلى المصور المحترف دون شك.