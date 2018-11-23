مرام البلوشي عن الشعب الكويتي.. صيت غنا ولا صيت فقر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة الكويتية مرام البلوشي على الكلام الذي يتم تداوله بأن الشعب الكويتي غني، موضحة أنه لا أحد يستطيع العيش بمعاشه طوال الشهر هناك والكويتيون كلهم مدينون.

وقالت مرام – في مقابلة تلفزيونية -: " مظلومين والله.. صيت غناء ولا صيت فقر يا بختنا.. أنا عندي حنفيات نفط ما تدري".

وأضافت في تعليقها على تصريحات إحدى المذيعات الكويتيات بأنها تصرف 3 آلاف دينار كويتي بالأسبوع على ملابسها لأن المجتمع الكويتي غني، قائلة: "خير يا أما.. عليكي بالعافية الله يرزقنا".

وأشارت البلوشي إلى أن الطفرة التي حدثت بالسوشال ميديا أصابت الناس بجنون المظاهر وصار الجميع يريد امتلاك العديد من الأشياء، مؤكدة أن الغنى الحقيقي هو القناعة.

واختتمت: "الكويت بلد خير ونعمة وتعز جميع مواطنيها، كما تهتم بالفقراء ولا تترك أحدًا محتاجًا ولكن هذا لا يعني أنهم ينفقون دون حساب".