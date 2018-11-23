إلهام الفضالة تحتفل بزفاف ابنتها بحضور النجوم.. شاهدي فخامته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقامت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، حفل زفاف ضخم بتجهيزات راقية لابنتها منى، بإحدى القاعات الكبرى في بلادها، بحضور نجمات الفن هيا الشعيبي وهنادي الكندري وهبة الدري وفاطمة الصفي.

ونشرت هنادي الكندري فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات" يكشف فخامة ورقي تجهيزات قاعة الحفل الذي أقيم به الزفاف، إذ تم تزيينها بكم كبير من الورود وأنواع مختلفة من الحلويات.

وظهرت إلهام الفضالة بفستانين مختلفين خلال الحفل، كما انهارت بالبكاء فور رؤيتها لابنتها بالفستان الأبيض.

يُذكر أن إلهام تنشغل حاليًا بتصوير دورها في مسلسل "وما أدراك ما أمي"، من تأليف علي الدوحان، وإخراج حسين الحليبي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الخليج، منهم محمد العجيمي، وهيا الشعيبي، وهنادي الكندري، وشيلاء سبت، وحسين المهدي، وناصر عباس، وفهد باسم، ونور خالد الشيخ، ورتاج العلي، وشهد الكندري، ومن إخراج حسين الحليبي وإنتاج باسم عبدالأمير.