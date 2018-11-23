ملكة جمال الإمارات "فطيم الشامسي" تعتذرُ لفتيات المغرب.. ما السّبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرتْ ملكة جمال الإمارات، فطيم الشامسي، للفتيات المغربيّات، اللاتي قًدنَ حملة هجوم شرسة عليها، بسبب تصريحها، الذي قالت فيه "المغربيات بسيطات بينما الإماراتيات راقيات".

وأوضحتْ فطيم، موقفها من الهجوم الذي تعرّضتْ له في رسالة كتبتها، عبر حسابها الرسميّ في إنستغرام قائلة: "تحياتي لكل بنات المغرب لي مسوين هجوم علي أحترم رأيكم وسأتقبله وآخده بصدر رحب".

وتابعتْ: "الذي قصدته في البسيطات هو أنكن متواضعات ومحترمات غير متصنعات لكن يمكن عندكم كلمة بسيطة معناها غير لا أعلم".

واختتمتْ ملكة جمال الإمارات: "تحياتي لكم وتقبلوا اعتذاري الشديد عن أي كلمة فهمت مني غلط".

وكان نشطاء، قد شنّوا هجومًا شرسًا، على الشامسي، بمواقع التّواصل الاجتماعيّ، بداعي إهانة الفتيات المغربيات بتصريحها المذكور سلفًا، الذي صرّحتْ به، قبل يومين، خلال تكريمها من إحدى شركات تموين الحفلات بالمغرب.