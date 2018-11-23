كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً - انطلاق بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالإسكندرية

تنس الطاولة

تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية لـ تنس الطاولة، وتستمر حتى 26 نوفمبر الجارى بالإسكندرية بنادى سبورتنج. وعلى مستوى بطولة الجمهورية للمنافسات الفردى فتقام يومى 27 و28 نوفمبر بسبورتنج أيضًا . كان اتحاد تنس الطاولة قد اعتذر عن المشاركة فى منافسات بطولة العالم للناشئين بأستراليا لقلة الموارد المالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالإسكندرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .