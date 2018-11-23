كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً - الزمالك يواصل تدريباته للجونة بدون راحة
الزمالك
يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة جروس، صباح اليوم الجمعة، تدريباته بملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء الجونة في الجولة الـ16 للدوري يوم الاثنين المقبل.
ومن المقرر أن يشهد المران تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين فى لقاء الداخلية بالجولة الخامسة عشرة أمس الخميس، لتجنب تعرضهم للإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية بشكل طبيعي لتجهيزهم بدنيًا وفنيًا للمباريات المقبلة بشكل أمثل.
وفاز الزمالك على فريق الداخلية بنتيجة 2-1 ليتصدر بذلك الفارس الأبيض اللقاء برصيد 29 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته للجونة بدون راحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .