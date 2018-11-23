كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً - الزمالك يواصل تدريباته للجونة بدون راحة

الزمالك

يواصل فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة جروس، صباح اليوم الجمعة، تدريباته بملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء الجونة في الجولة الـ16 للدوري يوم الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المران تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين فى لقاء الداخلية بالجولة الخامسة عشرة أمس الخميس، لتجنب تعرضهم للإرهاق، فيما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية بشكل طبيعي لتجهيزهم بدنيًا وفنيًا للمباريات المقبلة بشكل أمثل.

وفاز الزمالك على فريق الداخلية بنتيجة 2-1 ليتصدر بذلك الفارس الأبيض اللقاء برصيد 29 نقطة.