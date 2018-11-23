كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً - "فيتش" تمنح السعودية نظرة مستقرة

أعطت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي، ومنحت المملكة تصنيفا ائتمانيا عند مستوى A+، يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية.

ورفعت الوكالة تقديراتها لنمو اقتصاد السعودية للعام الجاري إلى 2.2% من 1.8% في تقريرها السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي.

وتوقعت "فيتش" انخفاض عجز الموازنة السعودية خلال العام الجاري إلى 5.3% من حجم الناتج الإجمالي، مقابل 9.3% في 2017، وأرجعت قرارها إلى زيادة كبيرة في عائدات المملكة النفطية وغير النفطية التي دعمت الإنفاق الحكومي.

كما توقعت الوكالة ارتفاع فائض الحساب الجاري للسعودية خلال 2018 إلى 8.3% من الناتج الإجمالي، مقابل 2.2% في 2017 لارتفاع عائدات موارد الطاقة.

لكن "فيتش" حذرت في تقريرها الذي نشرته الخميس، من مخاطر سياسية عالية تواجه السعودية، لأسباب متنوعة منها الرد الدولي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسلط التقرير الضوء على احتمال تأثير السياسة على النمو والتجارة والاستثمار في السعودية بسبب الخلافات الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وكندا وألمانيا، ورد الفعل الدولي على مقتل خاشقجي، والخلاف مع قطر.

من جهتها رحبت وزارة المالية السعودية بتقرير "فيتش"، في وقت تعيش فيه الرياض ضغوطا كبيرة على خلفية قضية خاشقجي.