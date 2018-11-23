كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً - الليلة.. باير ليفركوزن يستضيف شتوتجارت بالدوري الألماني

باير ليفركوزن

يستضيف فريق باير ليفركوزن، نظيره شتوتجارت، وذلك في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدورى الألمانى الدرجة الأولى.

ويبحث فريق باير ليفركوزن، عن الفوز والنيل بالثلاث نقاط من أجل تحسين موقعه بترتيب الدوري الألماني، بينما أعلن نادي شتوتجارت، أنَّ غياب مدافع منتخب ألمانيا السابق هولجر بادشتوبر، عن الفريق سيستمر لتلك المباراة، وذلك بسبب مشكلات عضلية يُعاني منها.

ويحتل فريق باير ليفركوزن المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بينما يتزيل الضيوف ترتيب الدوري بثماني نقاط.