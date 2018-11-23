أبرار الكويتية تروي قصة تعرفها على زوجها.. وهذا ما قالته عن حليمة بولند

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روت الفنانة أبرار الكويتية قصة تعرّفها على زوجها الحالي، موضحة أنه كان واحدًا من معجبيها على السوشال ميديا، وكان يغازلها دائمًا في التعليقات التي يكتبها على صورها.

وأوضحت أبرار في تصريحات تلفزيونية: "كان واحد من المعجبين بيلحقني من مكان لمكان مرة ألاقيه وفضل يلحقني إلى أن حبيته وتزوجنا".

وتحدثت عن صفات زوجها، مشيرة إلى أنه شخص عصبي جدًا لكن قلبه أبيض، على عكس صفاتها فهي هادئة ولكنها لا تنسى أو تسامح بسهولة.

وقالت إنها تعتبر الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند بمثابة شقيقتها، نظرًا لأنها ساندتها ووقفت إلى جوارها في العديد من المواقف الصعبة.

وأكدت أن حليمة لم تنزعج أبدًا من تقليدها، بل إنها تقوم بإعادة نشر الفيديوهات على حساباتها في السوشال ميديا وتشجعها على التواجد والتواصل الدائم مع جمهورها.

وكشفت أبرار عن الدافع الرئيسي لها لرفع القضايا على بعض متابعيها، مشيرة إلى أنها تريد حفظ كرامتها وليس الحصول على التعويضات المادية،حيث ظلت أكثر من عامين تتعرض للسباب والإهانة من قبل البعض.