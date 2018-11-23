كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - نائب برلماني: السهر مع الراقصات أفضل من السياسة !

وصف نائب عراقي، ورئيس كتلة سياسية، قضاء الوقت مع الراقصات الغجريات بأنه أفضل من العملية السياسية في العراق.

ورد عضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري، على اتهامه بتسلم 30 مليون دولار من أجل بيع وشراء مناصب في الحكومة العراقية ومجلس النواب، والانسحاب من الترشح على رئاسة مجلس النواب، بأنه لو امتلك مثل هذا المبلغ لصرفه على الراقصات الغجريات واعتزل السياسة.

وقال الجبوري، في لقاء تلفزيوني تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يرد على من اتهموه بأنه لو كان لديه هذه الأموال لصرفها على الكاولية (الراقصات من الغجر)، ولغادر العراق ولم يرشح نفسه لسبع دورات برلمانية.

وأضاف أن العملية السياسية في العراق "سيئة ومفعمة بالكره"، مضيفاً: "نحن دمرنا العراق".

ويأتي حديث الجبوري في إطار رده على الذين اتهموه بالحصول على 30 مليون دولار في مقابل الانسحاب من المنافسة على منصب رئاسة البرلمان عندما كان ينافس محمد الحلبوسي الذي فاز بالمنصب.

يشار إلى أن الجبوري هو رئيس حزب الجماهير الوطني، ويرأس كذلك كتلة المحور الوطني السني، ومحافظ سابق لمحافظة صلاح الدين (شمالي البلاد).

وقبل أيام وجه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر رسالة إلى زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، قال فيها: إن هناك "صفقات ضخمة تحاك بين بعض أعضاء كتلة الفتح وبين بعض أفراد (كتلة البناء) من سياسيي السنة لشراء الوزارات وبأموال ضخمة وبدعم خارجي لا مثيل له"، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى انفراط التحالف بينهما.

وختم الصدر خطابه للعامري بتذكيره أنهما اتفقا "على أن يكون العراق هو الكتلة الأكبر، وأنني تحالفت معك ولم أتحالف مع الفاسدين والمليشياويين، وأنني أظنك على العهد باق، ولتكن المقاومة والحشد يداً واحدة من أجل إنقاذ ما تبقى من العراق وشعبه".