كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - شاهد .. موعد رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول

قالت صحيفة “ديلي إكسبريس” إن الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي يجب أن يستعد لرحيل المصري الدولي محمد صلاح عن قلعة “أنفيلد”.

وأضافت، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول إذا فشل الفريق في تحقيق الألقاب، سواءً هذا الموسم أو خلال الموسم المقبل.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في عام 2023، حيث جدد عقده مع النادي بعد نهاية كأس العالم 2018 في روسيا.

وأحرز محمد صلاح 44 هدفًا وصنع 17، خلال 51 مباراة لعبها بقميص الريدز الموسم الماضي، وأضاف هذا الموسم 8 أهداف وصنع 4.

وتوّج صلاح بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وبلقب هداف البريمييرليغ الموسم الماضي، كما دخل قائمة أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم The Best، التي فاز فيها الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وارتبط محمد صلاح كثيرًا بتقارير تتحدث عن رغبة عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة بالتعاقد معه، إلا أن الدولي المصري رفض التعليق على تلك الأنباء، وقال إنه سعيد للغاية في ليفربول، ويريد تحقيق المزيد.

وأكد صلاح أنه يحلم بتحقيق البطولات مع ليفربول، وأن يصل إلى الهدف رقم 100 مع الريدز.

وينتظر ليفربول أسبوعًا ناريًا، حيث يلتقي غدًا السبت واتفورد خارج أرضه في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي، كما يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، على ملعب حديقة الأمراء بباريس، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط وراء نابولي الإيطالي الذي يملك نفس الرصيد، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الفرنسي، وهو ما يعني أن المباراة ستكون نارية وحاسمة في تحديد المتأهل لدور الـ16.

وفاز ليفربول ذهابًا على سان جيرمان 3/2.