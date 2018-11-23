كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - سامسونج تتحدى "آبل" و"هواوي" بـ"الوحش"

بعد أن غيرت شركة أبل الأمريكية تصميم آيفون بشكل كامل في الذكرى العاشرة له، تتجه منافستها سامسونج للقيام بالأمر ذاته بعد 10 سنوات على طرح أول هاتف من عائلة "S" للهواتف الذكية.

الشركة الكورية الجنوبية تنوي طرح هاتفها الذي وصفته بـ"الوحش"بشاشة يصل قياسها إلى 6.7 إنش فضلا عن تزويده بـ 6 كاميرات وذاكرة تخزين بسعة 5 غيغابايت وذلك وفقا لـ صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية .

وبذلك ترفع سامسونج سقف التحدي مع أبل التي طرحت هاتف بكاميراتين، وهواوي التي زودت هاتفها ميت برو 20 بـ 4 كاميرات.بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"

ومن المرتقب أن تعلن سامسونج ثلاثة هواتف من "غالاكسي إس 10" يتراوح فيها قياس الشاشة بين 5.8 إنش و6.4 إنش، بالإضافة إلى "الهاتف الثوري" الذي يعرف داخل الشركة بـ"بيوند إكس".

وينتظر أن يجري الكشف عن الهاتف في فبراير من العام المقبل، وسط مساع من الشركة الكورية الجنوبية إلى تعزيز حصتها في سوق الهواتف الذكية وسط منافسة شرسة من هواوي و أبل.

وإلى جانب هذه الهواتف الثلاثة، تعمل سامسونج على تطوير هاتف قابل للطي ومن المنتظر أن تعلن عنه رسميا في مارس 2019 أي بعد شهر واحد فقط من الكشف عن موديلات إس 10".

ويضم هاتف جالاكسي "إس 9" في الوقت الحالي أوسع شاشة في هواتف سامسونج ويصل الحجم إلى 6.4 إنش، لكن هذا الجهاز لن يبقى في الصدارة بحلول العام المقبل.

وأعلنت شركة سامسونج، مؤخرا، أنها ستطور حوافا مختلفة في أجهزتها المقبلة حتى تضمن للمستخدمين أن يحظوا بشاشة أكبر.

فيما كشفت تسريبات في وقت سابق أن شركة سامسونج ستطرح هاتفها الجديد جالاكسي "إس10" بأكثر من حجم، وذلك لتوسيع دائرة الخيارات أمام المستخدمين، وفق ما ذكر موقع "ماشابل" للتقنية.

يتوقع كثيرون أن تكون النسخ الأكبر حجما من غالاكسي "إس10" بسعر مرتفع، على أن تكون النسخ الأصغر أرخص قليلا، إلا أنها ستفتقر إلى بعض الميزات

وسيأتي هاتف جالاكسي "إس10" مع قارئ لبصمات الأصابع، وهي التكنولوجيا، التي باتت ملعب منافسة كبير بين شركات تصنيع الهواتف في السنوات الأخيرة

واستبعدت التسريبات أن يتضمن هاتف سامسونج الجديد، تقنية التعرف على بصمة الوجه، وهي ميزة ضمنتها شركة أبل آخر هواتفها الذكية.

وكانت شركة "أونور" الصينية قد طرحت قبل فترة قصيرة هاتفا "ماجيك 2" بست كاميرات؛ ثلاث في الخلف وثلاث في الجهة الأمامية.

ومن المرجح أن يجري طرح جهاز "بيوند إكس" ذي القدرة التخزينية الهائلة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية فقط، قبل باقي الأسواق الأخرى.