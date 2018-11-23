كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - قرار إماراتي مفاجئ يُشعل غضب الحكومة البريطانية ويصدم ”تريزا ماي”..!

قالت الإمارات يوم الخميس إن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز تلقى معاملة عادلة وإنها عازمة على حماية العلاقة الاستراتيجية مع بريطانيا.

وبحسب رويترز فقد حكم على هيدجز بالسجن المؤبد بتهم التجسس لصالح الحكومة البريطانية يوم الأربعاء في خطوة، وصفتها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بأنها مخيبة للآمال.

وقالت الوزارة في بيان إن هيدجز تلقى معاملة عادلة طبقا لدستور البلاد. وأضافت إنه تم توفير مترجمين لهيدجز وليس صحيحا أنه طُلب منه التوقيع على وثائق لا يفهمها.

وتابع البيان أن مسؤولين من الجانبين كانوا يبحثون الأمر بشكل دوري في الأشهر القليلة الماضية وأنهم يتطلعون إلى التوصل لحل ودي للقضية.