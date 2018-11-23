كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - الهند تفتتح أول مستشفى في العالم للفيلة-صور

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقرير عن افتتاح ولاية "أتر برديش" الهندية أول مستشفى لمعالجة الفيلة، التي تعد من أكبر الثدييات على سطح الكرة الأرضية، حيث أن السكان المحليين والمدافعين عن حقوق الحيوان متفائلون جدا بظهور أول مركز بيطري لعلاج الفيلة، فقد وصلت بالفعل أولى الحالات المرضية لهذا المستشفى التخصصي وتم علاجها.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن هذا المستشفى سيصبح من أهم معالم الجذب السياحي في البلاد، نظرا لندرته، يذكر أن مستشفى الفيلة جهز بأحدث المعدات الطبية، وأجهزة تصوير الأشعة فوق الصوتية، وماسحات الأشعة السينية، وأجهزة خاصة لرفع الفيلة المريضة الثقيلة.

كما زودت المستشفى أيضا بكاميرات مراقبة خاصة لمتابعة حالة الحيوانات المريضة في الظلام ،وعلى الرغم من أن الفيلة تحتل مكانة مهمة في الثقافة الهندية؛ إلا أن الكثير من هذه الحيوانات يتعرض للصيد والتسمم والحوادث المختلفة.