كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - بوتين يتفوق على ترامب بالثقة العالمية

كشفت دراسة جديدة أعدها معهد ميلتون فريدمان الإيطالي عن ترتيب زعماء وقادة الدول من حيث ثقة الناس والمواطنين بهم في العالم.

وأظهرت الدراسة أن من بين الزعماء الأكثر شعبية في العالم هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتمتع بدرجة عالية من الشهرة والإعجاب في العالم، لكنه لا يتمتع بكل هذا الود والإعجاب في بلده فرنسا.

ومن بين زعماء العالم الأكثر ثقة لدى المواطنين، احتل الرئيس الصيني شي جين بينغ المركز الأول نظرا لسياسته الاقتصادية والاجتماعية الرشيدة والحكيمة في الحكم في الصين.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر موضع ثقة من دون منازع داخل دولته، وهذا ما يعطيه الدافع والفرصة للتفرغ للسياسة الخارجية لروسيا.

وعلق المعهد على ترتيب بوتين، قائلا: "بالرغم من أنه يعتبر رئيسا محافظا بعض الشيء لكنه يحوذ على محبة وثقة الكثيرين في العالم، وذلك بسبب مقاربته للسياسة الدولية في العالم وموقفه منها.

أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فقد احتل المركز الرابع واعتبر أنه جاء إلى رئاسة البيت الأبيض بسبب السياسات المناهضة للعولمة.

كما جاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في المركز الثالث.