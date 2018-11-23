بالصور| ضعي "الرموش الصناعية" بطريقة بسيطة في 8 خطوات

أحيانا "المساكرا" وحدها لا تكفي، عليكي حينها اختيار نوع مناسب من الرموش الصناعية لسهرة تبدين فيها متألقة وجميلة، الرموش إذا كانت مظبوطة فوق العينين تعطي البريق اللازم كما توسع العين وتلفت الأنظار إليكي، وفي الخطوات التالية حدد موقع "كوزموبوليتان" الطريقة الصحيحة لوضع الرموش في خطوات بسيطة.

- باستخدام قلم كحل أو فرشاة "آي شادو"، قيسي المسافة المقرر وضع الرموش عليها فوق عينيكي من الداخل للخارج.

- ضعي باكت "الرموش" أسفل أنفك كما هو موضح في الصورة، لمعرفة قطعة الرموش اليسرى من اليمنى، ثم أذيلي الرموش بواسطة "ملقاط" من الجهة الخارجية للرموش وليس من الداخل، لأن الرموش لا تهم إذا تم ثنيها من الخارج، بنيما من الداخل يتغير شكلها.

- بواسطة الملقاط قيسي المقاس المناسب للرموش الصناعية على خط الرموش الطبيعية، وضعي بدايتها للخارج وتخلصي من الرموش الزائدة في نهايتها من الداخل.

- قبل وضعها، لفي الرموش على إصبعك كما هو موضح، فذلك يساعد على جعل الرموش أكثر إنثناء على وجهك كما يحافظ على عدم تساقطها لداخل العين.

- قطري من الصمغ الخاص بالرموش على خط الرموش الصناعية نفسها وانتظري عدة ثواني قبل وضعها على جفنيك، ولمزيد من الثبات يمكن وضع عدة قطرات من الصمغ على جفنيك كذلك.

- اغمضي عينيك، ضعي الرموش على الخط الذي حددتيه مسبقا بالقياس، اضغطي من البداية والنهاية قبل المنتصف.

- استخدمي الماسكرا والملقاط لدمج رموشك الطبيعية والصناعية معًا، وتخفي أي بشرة يمكن أن تظهر بين الرموش الصناعية والطبيعية.

- اضغطي لأعلى بيديك للحصول على قوام سميك من الرموش الظاهرة.

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