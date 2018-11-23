هيلاري داف أنيقة أثناء قيامها ببعض المَهام في استوديو سيتي

استقبلت النجمة الأميركية هيلاري داف ، 31 عاما، طفلتها الثانية التي أطلقت عليها اسم "بانكس فيوليت" منذ نحو شهر، ولم يبدُ على النجمة الانزعاج من انتقالها إلى حياة الأم حديثة الولادة مرة أخرى، وذلك أثناء قيامها ببعض المهام في استوديو سيتي، في لوس أنجلوس.

وارتدت داف ملابس عادية جدا أثناء خروجها من الاستوديو، حيث "سويت شيرت" كاجوال باللون البيج، وبنطلون جينز ممزق، وكانت تحمل زجاجة عصير تفاح في يديها، وأكملت مظهرها بزوج من الأحذية الرياضية بيضاء اللون، وحقيبة سوداء كروس من غوتشي يبلغ سعرها 1600 دولار.

ولم تضع داف المكياج كما تركت شعرها الأشقر المموج خلف ظهرها دون ربطه.

وشاركت نجمة مسلسل "Younger star" لقطات من حياتها اليومية في المنزل، إذ مساء الأربعاء نشرت صورة على تطبيق "إنستغرام"، وهي تحتضن طفلتها بانكس، أثناء التحضير لمراسم عيد الشكر، وكتبت عبر الصورة: "طفلتي تساعدني في المطبخ.. نستعد لعيد الشكر".

ونشرت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمطبخها الذي يعج بالفوضى، مؤكدة أنه لم يشهد هذه الفوضى قبل قدوم المولدة الجديدة، قائلة: "من يشبه مطبخه هذا المطبخ؟ آمل أنني لست وحدي لأن هذا المنظر كارثة حقيقية".

وتعدّ بانكس المولدة الأولى من صديقها الموسيقي المتقاعد، ماثيو كوما، أما الطفل الأول من زوجها السابق، مايك كومري.