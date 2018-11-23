هل الأعشاب الطبيعية فعالة لحرق الدهون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

يتناول البعض الأعشاب الطبيعية لحرق المزيد من السعرات الحرارية والمساعدة على فقدان الوزن، دون الرجوع للطبيب أو معرفة فوائد وأضرار تلك الأعشاب وفاعليتها في التخسيس.

تقول الدكتورة أميرة حجازي، استشاري التغذية العلاجيةوعضو فريق "Bloom - The Diet Experts" بمراكز "In Shape"، إنالأعشاب الطبيعيةغنية بالفيتامينات والأملاح وهي من أنواع الطب التكميلي المعترف به من منظمة الصحة العالمية التي أعدت مؤخرًا إحصائية تفيد بانتشار استخدامالأعشاب الطبيعيةفي شتى العلاجات، مشيرة إلى أن نحو 80% من سكان العالم يستخدمون الأعشاب بغرض العلاج.

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