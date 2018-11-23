كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - توفيق عكاشة لـ"الإخوان": "انتوا صدقتوا إنكوا بتوع حكم؟"

كتبت : شيرين عصملي

حذّر الإعلامي توفيق عكاشة، من الإخوان، مؤكدا أنهم يخيل لهم أن الصراع على السلطة يدار من الخارج، وأن هناك حق في الحكم.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" مساء الخميس، : "كلهم لابسين أحزمة ناسفة، بينسفوا نفسهم ومجتمعاتهم وأسرهم وبلادهم وأوطانهم".

ووجه رسالة لـ "الإخوان"، قائلًا: "هو انتوا صدقتوا إنكم بتوع حكم، لو الحكم في الشرق أنتم في الغرب، لما كنتم أعضاء في مجلس الشعب كان كتير عليكم، إنتوا مش بتفهموا، وليس لديكم علم أو معلومات في الإدارة"، مؤكدًا أن السنة التي قضاها الإخوان في الحكم لا تُحسب من عمر مصر.