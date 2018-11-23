كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - نجوى فؤاد تكشف سبب دخولها عالم الرقص

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة نجوى فؤاد إن الرقص تسبب في تدمير حياتها الأسرية، مشيرة إلى أنها تعيش وحيدة دون رفيق أو أبناء، لافتة إلى أن رغبة والدها بزواجها من ابن عمها في سن صغيرة وراء دخولها عالم الرقص، إذ كان يكبرها بـ20 عامًا.

وأضافت: "والدي كان مصممًا على زواجي من ابن عمي، وقتها رفضت بشدة، ليضربني بـ"القلم"، فقررت ترك البيت والإسكندرية والسفر إلى القاهرة، وصممت زوجة أبي على السفر معي، وركبنا القطار إلى القاهرة وليس معنا إلا 10 جنيهات، وعملت وقتها بمكتب لتنظيم حفلات الفنانين".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "حكايتك"، المذاع على قناة "النهار": "خلال عملي بمكتب تنظيم حفلات الفنانين تعرفت على الراحل أحمد فؤاد حسن وعرض على الزواج، فوافقت من باب الدعم والحماية وتسهيل دخولي الوسط الفني وعالم الرقص، وقتها تزوجت وعمري أقل من 15 سنة، وكان يكبرني بـ 26 عامًا".

ولفتت إلى أنها مثلت في عمر17 عامًا، وقتها سادت حالة الغضب بين أهلها، وقدم عمها إلى منزلها حاملا سلاح أبيض، وحاول الاعتداء عليها، إلا أن زوجها كان سدًا منيعًا له.