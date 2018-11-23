كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - نجوى فؤاد : اتزوجت أحمد رمزي واتطلقت بعد 18 يوم

كتبت : انجي بيومي

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، سبب انفصالها عن الفنان الراحل أحمد رمزي بعد زواجهما بـ18 يومًا فقط، مؤكدة: "سافرت وقتها بعد الزواج بـ10 أيام، وبعد عودتي فوجئت بعودته إلى زوجته وابنته باكينام".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "حكايتك"، المذاع على قناة "النهار": "فضلت الطلاق من أحمد رمزي بعد 18 يومًا من الزواج لأنه كان منتميا بشدة لأسرته، ومكناش لسه عملنا حاجة في حياتنا فكان سهل ننفصل، وهو كان من أحلى الشخصيات اللي قابلتها في حياتي".