كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 08:03 صباحاً - نائب عن قرار اقتصار الدعم على طفلين : عقاب للمواطنين

كتبت : انجي بيومي

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول قرار رئيس الوزراء الخاص باقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من يناير المقبل للوصول إلى حل، وإعطاء جرس إنذار بالأوضاع لمجلس الوزراء، باعتبار أن البرلمان هو نبض الشارع المصري.

وأوضح "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أنه يوجد أسر فقيرة تعاني معاناة شديدة وتحتاج إلى هذه المبالغ، وأن المبلغ زهيد من الأساس حتى يتم اقتطاع جزءًا منه.

وأضاف أنه يجب إعطاء سماح للمواطنين بتحديد النسل، وعدم محاسبتهم على هذه المسألة بأثر رجعي، متابعًا: "هذا القرار يعتبر عقابًا للمواطنين على زيادة النسل، ويجب نشر الثقافة والتوعية بتحديد النسل أولًا قبل تطبيق هذا القرار".