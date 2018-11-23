عقب زواجها من زوج ياسمين عبدالعزيز.. معلومات عن الفنانة ريهام حجاج

أحدث خبر طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فور تصريحها بالأمر، في بيان لها، دون أن توضح عن أسباب الانفصال.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إن سبب انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، هو "زواج الأخير سرا من الفنانة الشابة ريهام حجاج".

وأضاف المصدر لـ"هن": "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل (كارمن)، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن ريهام حجاج:

ولدت في 22 سبتمبر 1986

نشأت بمدينة ميلانو الإيطالية، لأبوين مصريين.

برج الميزان

درست وتخرجت في كلية الإعلام.

عملت ببداية حياتها في مجال التسويق

بدأت التمثيل عام 2010 في فيلم "سفاري" مع رامز أمير

شاركت في مسلسل "أزمة سكر" عام 2010 أيضًا.

تألقت في مسلسل "هبة رجل الغراب" الجزء الأول.

طالتها شائعة بإنها ابنة الفنان حجاج عبدالعظيم، إلا أن الأمر كان مغلوطًا.

تعرضت لشائعة مؤخرًا بزواجها من الفنان أحمد السعدني، ولكنها نفت الخبر.

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