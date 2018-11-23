"مراتي كانت هترمي الواد م الشباك": حكايات رجالة تعاملوا مع اكتئاب ما بعد الولادة

من فترة كنت بتكلم مع صديقة، وبدأت تحكي عن عِيلة مكونة من أم لسه مخلّفة وأب وطفل ماكملش أسابيع، والأسرة دي كانت على وشك الانفصال بسبب "اكتئاب ما بعد الولادة" اللي عانت منه الأم بعد ولادتها مباشرة، واتحول من حزن خفيف لاكتئاب شديد خلاها تتصرف تصرفات غريبة، زي رفضها لوجود الطفل والخناقات مع الزوج طول الوقت، خناقات خلّت أسرتها مشتتة، وقتها كنت أول مرة أعرف مدى تأثير النوع ده من الاكتئاب على الأم وأسرتها، وحاولت أعرف عنه أكتر. بعد بحث طويل على النت، كل الكلام كان في الغالب بيهتم في المرتبة الأولى بالأم سواء في الدراسات والأبحاث وطرق العلاج، وأنا متفهمة إن ده منطقي، لكن أبحاث قليلة اتكلمت عن تأثير اكتئاب ما بعد الولادة على الأزواج الأباء، وإحساسهم خلال الفترة دي وتجاربهم مع الموضوع.



في دراسة عملتها منظمة الصحة العالمية، عن الأمراض النفسية اللي بتصيب الست بشكل عام، قالوا إن اكتئاب ما بعد الولادة هو أهم مرض نفسي بتمر بيه الأم، وبيبدأ بـ حزن خفيف بيتبع الولادة وده بيصيب حوالي 80% من الستات، لاكتئاب بيتبع الولادة، وبتعاني منه حوالي 34% من الستات. نفس الدراسة حددت مدة الاكتئاب بإنه بيحصل في الأسابيع أو الشهور الأولى للولادة وده الشكل النمطي، وممكن يستمر لمدة سنة أو أكتر.

أما عن أسباب إصابة الأمهات بـ اكتئاب ما بعد الولادة، فموقع "Everyday Health" بيقول إن الأسباب المباشرة هي تغيير الهرمونات، والكيمياء العصبية، وتاريخ حياة الأم ودول بيلعبوا دور مهم في تطور الحالة دي، وإنها بتحصل ما بين 15 لـ 20% من الأمهات، والخبراء شايفين إن فيه احتمالية لوجود نسبة أكبر، بس في الغالب مابيتمش الإعلان عن الحالات دي.



"كنت فاكرها بتنكد عشان عايزة تنكد":

التغييرات الجديدة اللي بتحصل للست بعد الولادة، مابتبقاش مفهومة أوي بالنسبة للزوج، لإن "اكتئاب ما بعد الولادة" مش ظاهرة منتشرة ومعروفة، وده اللي خلّى "أحمد" ياخد وقت لحد ما قدر يستوعب التغيير المفاجيء لمراته، "حالة حزن غيّمت على البيت، وبالذات على مراتي، بعد ولادة ابننا الأول بأسبوعين، تصرفات غريبة بتعملها ودي مش طبيعتها، خناق عمال على بطَّال، وعياط من غير سبب، بجانب قلة النوم والأكل اللي بتعاني منهم".

"أحمد" ماكانش عارف إيه التفسير للتغيير ده غير لما قعد مع صحابه المتجوزين على القهوة، وواحد من صحابه كان بيحكي إن مراته "اتجننت" تقريبًا، وبالصدفة كان قاعد معاهم صاحبهم الصيدلي، اللي شرحلهم إن دي مرحلة بتمر بيها الست بعد الولادة على طول وإن الزوج المفروض يعامل مراته معاملة خاصة، "كنت فاكراها بتنكد عشان عايزة تنكد لحد ما بالتدريج بقيت محضر نفسي للموقف ده وبحاول أساعدها وأدعمها تعدي الفترة دي، وأخدنا 7 شهور رحلة كفاح لحد ما اختفى تدريجيًا".

علماء الأعصاب في جامعة تافتس بالولايات المتحدة، عملوا دراسة من نماذج اتعرضت لاكتئاب ما بعد الولادة، وقالوا إن الحالة دي بتأثر على واحدة من بين كل 5 ستات، وأعراض الاكتئاب بتاخد شكل القلق الشديد، والتعب اللي بيخليهم مش قادرين يتواصلوا مع أطفالهم وبتوصل لأفكار انتحارية.

"ابعد الولد ده عني بدل ما أرميه من الشباك":

بيبدأ "مصطفى" كلامه بالجملة دي، وبيشرح أكتر إن مراته بعد الولادة بشهر كانت واصلة لمرحلة اكتئاب شديدة، بتخليها تقول كلام مش مفهوم، "كانت بتقوللي كلام ماينفعش أم لسه مستقبلة ابنها تقوله، زي أنا مش عايزة الولد ده، ابعده عني بدل ما أرميه من الشباك، مع تكرار الكلمات دي مابقتش بقدر أنزل شغلي عادي، فكنت بتصل بحد من أهلها أو أهلي ييجي يقعد معاها، في وقت من الأوقات حسيت إنها هتعملها بجد، وده كان إحساس بشع بالنسبالي".

رغم استعداد "فاطمة" وتحضيرها كويس لاستقبال طفلها، بس كانت حاسة إنها ماكانتش ممهدة لاستقبال كل ده في دفعة واحدة، "كنت حاسة بالوحدة رغم إن جوزي كان داعم ليا على عكس أهلي، ورغم كده جوزي كان وقته ضيق بسبب شغله، تبعيات الاكتئاب دي ظهرت لما اللبن نشف ورُحت لدكاترة كتير لكن للأسف ماكنش قدامي غير الرضاعة الصناعي".

"فاطمة" بتحكيلنا إن في الأول جوزها ماكانش متقبل فكرة إن ده اكتئاب حقيقي وكان بيحاول يقنعها إنها فترة "نفاس" وهتعدي رغم إن اكتئابها خد منها سنة كاملة. "فضلت ألح عليه أروح لأخصائي نفسي وفضل يتجاهلني لحد ما في يوم قلتله وأنت نازل خبّي السكاكين في حتة ماعرفهاش، وقتها اتصدم وقررنا نروح لأخصائية نفسية، بس هي ماحبتش تتعامل مع الموضوع بالأدوية على طول كده، وقالتلي المشكلة في أفكاري وإدراكي وتعاملي مع الظروف والأفعال، وبدأت اشتغل على نفسي بمساعدة جوزي طبعًا ودعمه ليَّا".

"عادل"، زوج فاطمة وشريك رحلة فترات اكتئابها، بيحكيلنا عن تجربته: "رغم كل التعب والتخبط اللي عيشناهم سنة كاملة، بس كل ده بيهون قصاد إننا نشوف ابننا بيكبر في السنة دي، وبيبدأ بالزحف لحد المشي، لحد نطق كلمة (بابا)، المشهد ده قصادك بيخليك تحس العذاب اللي شفته كإنه على قلبك زي العسل".

الرجالة كمان بيجيلهم اكتئاب ما بعد الولادة:



حسب دراسة اتعملت في مركز أبحاث طب الأطفال في كلية طب شرق فيرجينيا، بناءً على بيانات أكتر من 5000 عِيلة عندهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 شهور، اكتشفوا إن واحد من بين 10 آباء جُدد بيصاب باكتئاب ما بعد الولادة (ما بين المتوسط والشديد).

بيشاركنا "إسلام" تخوفاته وقت ولادة بنته، وإحساسه وقتها اللي ماقدرش يصارح بيه حد غير مراته، "أنا كنت عارف بوجود اكتئاب ما بعد الولادة، بس ماكنتش متوقع إن أنا اللي يحصلي ده، مش هاقدر أقول إن الحالة دي جاتلي بالظبط، بس هو كان شكل من أشكال الاكتئاب وتقدري تقولي تخوّف سيطر على تفكيري فترة طويلة، قبل ولادة بنتي كنت متحمس ومستنيها بفارغ الصبر، بس بعد ما جت وبقيت شايفها قدامي، بقيت خايف من إني ماكُنش أب كويس ومثالي بالنسبالها، وإني ماكُنش قد المسئولية الكبيرة اللي بقت على كتافي، طبعًا ماحاولتش أشارك حد افكاري عشان هابقى مضحكة، ولا حتى مراتي.. بس كنت بقولها أفكاري كنوع من المشاركة بدون ما أحسسها بالهلع اللي أنا كنت فيه"

"إسلام" بيحكيلنا انه عدى على ولادة بنته ٣ سنين، ولسه بتزوره تخوفاته ونوبات قلق كل فترة، بس بيسعى إنه يكون الأب المثالي في أحسن صوره.

حسب دراسة نشرتها المجلة الاسكندنافية لعلم النفس، بتحدد فيها 8% نسبة الرجالة اللي بيعانوا من اكتئاب ما بعد الولادة خلال السنة الأولى من ولادة الطفل.

العلاج النفسي خير من قنطار علاج عضوي:



بيشاركنا "عبدالله" خبرته من واقع معايشته لاكتئاب ما بعد الولادة جه لمراته بعد طفلين، وبيقولنا إن الدعم النفسي أهم بكتير من الزيارات لدكاترة النساء والتوليد والأخصائيين النفسيين، "وجود الراجل جنب مراته في الفترة دي بالتحديد عامل أساسي في التخفيف عنها، بداية من الدعم المعنوي بالكلام وتجنب الخناق اللي ممكن يزوّد الضغط والتوتر، مرورًا بعمل شغل البيت زي الغسيل والمطبخ، وصولًا لخروجات ممكن تغيّر مودها، ومافيهاش أي مشكلة أبدًا لو شيلت عنها الطفل عشان تخرج مع صحابها أو تقضي وقت لوحدها".

كلام "عبدالله" بتأكده دكتورة النساء والتوليد "حمدية محمد" لما سألناها عن النصايح اللي بتقدمها للأزواج في حالة التعرض لاكتئاب ما بعد الحمل، وبتقولنا إن دور الزوج مايقلش عن دور أخصائي النفسي، والزوج عليه إنه يساعد مراته في إنها تاخد العلاج بانتظام بجانب العمل بكل نصايح الدكتور النفسي.