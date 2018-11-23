كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 05:06 صباحاً - بعد قرار اقتصار الدعم على طفلين..برلمانية : "لازم نشيل بعض"

كتبت : انجي بيومي

علقت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار رئيس الوزراء الخاص باقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من يناير المقبل، قائلة إنه كان يجب أن يكون لهذا القرار مقدمات، ولكن الموارد محدودة.

وأوضحت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام صعب، ولكن هناك أسر لا يستطيعون خدمتها بسبب قلة الموارد، مؤكدة أن الزيادة السكانية سترهق الأسر في الوقت الحالي.

وتابع: "لا يوجد موارد كافية لجميع الأسر، ونريد أن يتعلم الأطفال تعليم جيد وتربية سليمة"، لافتة إلى أن التكافل الاجتماعي في هذه الظروف هام للغاية، معقبة: "لازم نشيل بعض واللي كان بيساعد أسرة يساعد أسرتين".

وأشار "النائبة"، إلى أن الطبقة المتوسطة تعاني معاناة شديدة، وأن معاناة الطبقة المتوسطة تؤثر على الاقتصاد.