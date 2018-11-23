كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 05:06 صباحاً - عضو دفاع البرلمان : من يرفع السلاح على بلده في عداد الخونة والمرتزقة ولا هوادة معه

كتبت : انجي بيومي

علق اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مقتل 12 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالعريش، قائلًا: "التعامل الأمني يتم وفق خطة استراتيجية، وخطوات مكافحة الإرهاب مستمرة ولا تراجع فيها".

وأضاف "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الخميس: "من يرفع السلاح على بلده في عداد الخونة والمرتزقة ولا هوادة ولا رحمة معها"، مؤكدًا أن الأمن لا يتوقف ليلًا أو نهارًا عن رصد تحركات الإرهابيين، وأن الإرهاب سيتحمل نتيجة أعمالهم الخسيسة.

وأوضح أن جهود الدولة في مواجهة الإرهاب لا تتوقف، وعلى هؤلاء أن يتراجعوا، مؤكدًا أنه لا رحمة ولا هوادة مع كل من يخرج على القانون أو يرفع راية السلاح، مستكملًا: "الجيش المصري هو عماد الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بالكامل".