عقار للصداع النصفي يعالج أخطر سرطانات الثدي

كشفت دراسة دولية أن عقار فلوناريزين Flunarizine المعتمد لعلاج الصداع النصفي، يساعد في علاج أكثر أنواع سرطانات الثدي فتكا بالسيدات والمعروف بالثلاثي السلبي.

ونشرت الدراسة التي أجراها باحثو كليتي الطب بجامعتي بايلو الأمريكية وتايوان الوطنية في دورية Reports Scientific العلمية.

ونقلت جريدة عكاظ عن وكالة الأناضول أن الفريق أجرى دراسته لرصد فاعلية العقار الحاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للوقاية من صداع الشقيقة وعلاج الصداع النصفي.

إذ ثبتت قدرته على إبطاء نمو خلايا السرطان، لاسيما أنه يستهدف مسارات البروتين Ras-N ما يقلل من كمياته في الخلايا السرطانية عبر تغيير قدرة الخلية الطبيعية على تحطيم هذاالبروتين.

وقال المشارك في الدراسة الدكتور إريك سى تشانغ: يستخدم "فلوناريزين" منذ عقود لعلاج الدوخة والدوار وللوقاية من الصداع النصفي، إلا أن نتائج الدراسة ستؤدي إلى اكتشاف أدوية أقل تكلفة لعلاج نحو 4.1 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، وإنقاذ حياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويا حول العالم.

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