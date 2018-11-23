تعرف على خصومات منتجات الشركات الكُبرى في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

يُقبل الكثيرون على الشراء أثناء إعلان الشركات عن عمل خصومات كبيرة على أغلب منتجاتها، بمناسبة "البلاك فرايداي"، والذي يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وقد تستمر العروض إلى نهاية الشهر.

وتشمل التخفيضات لأغلب منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبهذه المناسبة ننشر لكم الخصومات التي أعلنت عنها العلامات التجارية عبر صفحاتها الرسمية، والتي من المقرر طرحها اليوم الجمعة.

(يونيون إير)

أعلنت شركة يونيون إير عن خصوماتها وكانت بالنسبة للثلاجات وصلت إلى 10%، فيما تراوحت الخصومات على البوتجازات ما بين 3% و5%، ووصلت الخصومات على الغسالات ما بين الـ3% و6%.

(زانوسي)

أعلنت شركة زانوسي عبر صفتحها الرسمية على خصومات لأغلب منتجاتها وتراوحت الخصومات على الغسالات ما بين الـ13% و18%، فيما وصلت الخصومات على الثلاجات حوالي 12%.

(سامسونج)

أعلنت شركة سامسونج على خصومات لأغلب منتجاتها، فكانت الخصومات على الشاشات التليفزيونية ما بين 6% و12%، ووصل الخصم على أجهزة المايكروويف الكهربائية إلى 25%، فيما تراوحت الخصومات على الثلاجات ما بين 15% إلى 21%.

(إل جي)

أعلنت الشركة خصومات على الثلاجات من 10% إلى 12%، ووصلت الخصومات على الغسالات الكهربائية ما بين الـ10% والـ12%، والشاشات كان الخصومات عليها حوالي 4%.

(فيليبس)

وصلت الخصومات لشركة فيليبس ما بين الـ15% و21% على المكانس الكهربائية، وكذلك شملت الأجهزة الصغيرة للمطبخ، فكانت الخصومات على المفرمة الكهربائية 28%.

(هوفر)

شملت الخصومات لأغلب منتجات شركة هوفر، حيث شملت الخصومات الغسالات وتراوحت ما بين الـ4% والـ5%، فيما كانت على المكانس ما بين الـ7% والـ18%.

(إيسوس)

وصلت الخصومات لشركة إيسوس على منتجات الشاشات التليفزونية إلى 7%، أما على أجهزة اللاب توب تراوحت ما بين 20% حتى 29%.

(توشيبا)

وصلت الخصومات على الشاشات ما بين 6% و10%، فيما كانت الخصومات على المكانس الكهربائية ما بين الـ7% والـ10%.

يذكر أن البلاك فرايداي، هو تقليد أمريكي يأتي مباشرة بعد يوم عيد الشكر في أمريكا، وتقدم المتاجر العديد من الخصومات المغرية التي تهدف إلى التخلص من مخزون العام من السلع الراكدة، ومن ثم انتشر في باقي الدول.