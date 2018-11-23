كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - نقيب فلاحين بني سويف: جشع التجار سبب ارتفاع أسعار البطاطس..بياخدوها مننا بـ 90 قرش

كتبت : انجي بيومي

قال السيد قرني، نقيب عام الفلاحين ببني سويف، إن الفلاح المصري مظلوم، محملا التجار السبب في ارتفاع أسعار الخضروات، حيث يبيع الفلاح المحصول للتاجر بسعر قليل ولا يتسبب في رفع الأسعار.

وكشف "قرني"، خلال حواره مع فضائية "ltc"، اليوم الخميس، أن الفلاحين كانوا يبيعون البطاطس للتجار بسعر 90 قرشًا للكيلو، لافتًا إلى أن وصول سعر كيلو البطاطس إلى 12 جنيهًا سببه جشع التجار، والفلاح ليس مستفيدًا.

وطالب أن تكون ثلاجات تخزين الخضروات تحت رقابة وزارة التموين، أو الداخلية، أو الزراعة.