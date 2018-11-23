كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - محمد الشناوي يغيب عن الأهلي شهراً بسبب الإصابة

محمد الشناوي

يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق لمدة لا تقل عن شهر بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي للملعب ان حسب التشخيص المبدئي من طبيب الفريق سيغيب الشناوي عن الفريق لشهر تقريباً بسبب اصابته علي مستوي العضلة الضامة.

يذكر ان النادي الأهلي قد ودع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع الوصل الإماراتي مساء الأمس الخميس بهدف لكل فريق.