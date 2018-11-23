كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - خبير اقتصادي: مصر تحتاج نهضة تجارية لمساعدة التجار الصغار

كتبت : شيرين عصملي

قال أحمد عتابي المتحدث الرسمي باسم غرفة الجيزة التجارية، إن التجار في مصر لا يختلف عن التاجر في أي مكان على وجه الأرض لكن الاختلاف في مصر تكاليف تسويق وبيع المنتجات في مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد وطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد تاجر محتكر في مصر خاصة بعد كتابة أسعار السلع على المنتجات.

وأوضح المتحدث باسم غرفة الجيزة التجارية أن مصر تحتاج نهضة تجارية لمساعدة التجار الصغار، وأن التاجر ليس ضد الحكومة ولا الحكومة ضد المواطن.

وأكد أن هناك أسباب تسببت فى رفع الأسعار أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومحاربة الغلاء تبدأ من المواطن عبر البديل المحلي للسلع المستوردة، لافتا أن أسعار البطاطس على سبيل المثال ستنخفض بشكل تلقائى والأزمة الأخيرة مفتعلة.