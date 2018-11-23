كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - عاجل - ليفربول يُجدد عقد نجمه ساديو مانى
ساديو مانى
أعلن نادي ليفربول الانجليزي عن تجديد عقد لاعبه ساديو مانى جناح الفريق، بالتوقيع على عقد طويل المدى مع الفريق.
وإلتزم اللاعب السنغالي بالاستمرار خلال المستقبل طويل المدى مع ليفربول بعدما وقع على عقد جديد يوم الخميس وعبر عن سعادته بالاستمرار داخل آنفيلد.
وقال مانى في تصريحاته للموقع الرسمي على الانترنت: "أنا سعيد للغاية بتجديد تعاقدي مع ليفربول.. إنه يوم عظيم بالنسبة لي وسوف أبذل كل الجهد من أجل مساعدة الفريق من أجل تحقيق أحلامنا والفوز بالبطولات."
وانضم ساديو مانى إلى ليفربول في يونيو 2016 قادمًا من ساوثهامبتون، وأصبح من أبرز اللاعبين في أوروبا على مدار 3 مواسم ممتالية.
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - ليفربول يُجدد عقد نجمه ساديو مانى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .