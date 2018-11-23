كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - عاجل - ليفربول يُجدد عقد نجمه ساديو مانى

ساديو مانى

أعلن نادي ليفربول الانجليزي عن تجديد عقد لاعبه ساديو مانى جناح الفريق، بالتوقيع على عقد طويل المدى مع الفريق.

وإلتزم اللاعب السنغالي بالاستمرار خلال المستقبل طويل المدى مع ليفربول بعدما وقع على عقد جديد يوم الخميس وعبر عن سعادته بالاستمرار داخل آنفيلد.

وقال مانى في تصريحاته للموقع الرسمي على الانترنت: "أنا سعيد للغاية بتجديد تعاقدي مع ليفربول.. إنه يوم عظيم بالنسبة لي وسوف أبذل كل الجهد من أجل مساعدة الفريق من أجل تحقيق أحلامنا والفوز بالبطولات."

وانضم ساديو مانى إلى ليفربول في يونيو 2016 قادمًا من ساوثهامبتون، وأصبح من أبرز اللاعبين في أوروبا على مدار 3 مواسم ممتالية.