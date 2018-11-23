كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - 20 لاعباً في قائمة الإسماعيلي لمواجهة بطل بوروندي

الإسماعيلي

أعلن جورفان فييرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه التى تضم 20 لاعباً تحضيرا لملاقاة "ماسيجير نيجوزى" بطل بوروندى الأربعاء المقبل فى جولة الذهاب للدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة. شهدت القائمة استدعاء التونسى لسعد الجزيرى ومحمد هاشم بعد تماثلهما الشفاء من الإصابة واستبعاد الثنائي حسني عبد ربه ومحمود متولي، بينما تواجد باهر المحمدي في القائمة رغم تأثره بإصابة عضلية. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: عصام الحضرى – محمد فوزى – محمد مجدى. خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور- باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمد هاشم. خط الوسط: عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو- عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيرى. خط الهجوم: كريستوفر ميندوجا – شكري نجيب.

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