كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - خبير اقتصادي: تجار السلع المستوردة يواجهون المشاكل رغم وجود بورصة ثابتة

كتبت : شيرين عصملي

قال أحمد عامر خبير البورصات السلعية، إن المزارع العادي هو أقل طرف في المنظومة يحقق ربح، المشكلة الحقيقية في مصر تعدد حلقات تداول السلع وهي الحلقات التي تحقق أعلى عائد لذلك فان تعدد حلقات التجارة السبب في غلاء الأسعار.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد وطن" مع الإعلامي شريف زيدان والمذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن تجار السلع المستوردة خاصة مستوردي القمح والذرة يواجهون مشكلات كبيرة رغم وجود بورصة عالمية اسعارها ثابتة.

وتابع ان ذلك بسبب قرار التعويم، وحالة الركود الاقتصادي الأمر الذي خلق نوعية من بعض التجار المحتكرين.