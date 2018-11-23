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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 23 نوفنبر 2018 01:40 صباحاً - تفاصيل خطيرة بخصوص إصابة "مي الغيطي" بسرطان الثدي
كشفت الفنانة الشابة مي الغيطي، عن مفاجأة محزنة لجمهورها من خلال حسابها على إنستجرام، وهى إجراؤها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدي.
وكتبت مى، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، رحلة مع العلاج وعن أمنيتها قائلة: كنت دائما أريد أن أرتدى فستانا على شكل "V" مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى".
وتواصل بعض الصحفيين مع مي والتي بدورها أكدت على أن اكتشافها للمرض كان منذ ما يقرب من 4 سنوات، والحمدلله أنها شُفيت منه تمامًا بعد دورة علاج ليست بطويلة بسبب اكتشاف المرض مبكرُا.
وأضافت مي قائلة: أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمنى ما يقوله الناس ولا اتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به".
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